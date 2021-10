Dragon Ball Super, Nappa Super Saiyan 3? Il gioco di carte ufficiale ne svela il design

Nato inizialmente come una leggenda, il Super Saiyan è infine diventato un elemento di contorno soprattutto in Dragon Ball Super dove l'iconico power-up è stato soppiantato da trasformazioni di gran lunga superiori. All'interno della mitologia dell'opera, tuttavia, non tutti hanno avuto la fortuna di raggiungere quel livello di forza.

Oggi il Super Saiyan è diventato un potere obsoleto, secondo alcuni si tratta addirittura di una trasformazione morta dal momento che Toyotaro pare aver preso spunto da una vecchia idea di Toriyama per l'Ultra Ego. Ad ogni modo, tra coloro che non hanno avuto la fortuna di raggiungere l'agognato livello c'è sicuramente Nappa, uno dei saiyan annientati proprio per mano del suo Principe, Vegeta.

Il gioco di carte ufficiale di Dragon Ball Super non ha di certo dimenticato il personaggio e tra le carte collezionabili è possibile entrare in possesso di una di esse dall'illustrazione speciale. Si tratta, in particolare, di Nappa Super Saiyan 3, una forma che spesso i fan hanno provato ad immaginare in svariate fan-art. La rappresentazione grafica in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, ritrae dunque il guerriero con una lunga barba dorata e sprovvisto delle sopracciglia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa immagine ufficiale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.