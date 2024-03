Dragon Ball Super: Naruto, Rufy e Ichigo potrebbero battere Goku?

Prima dell’arrivo dei Big Three sulle pagine di Weekly Shonen Jump il grande eroe della rivista era Son Goku di Dragon Ball. Preso come modello ed esempio da molti mangaka, tra cui gli stessi Oda, Kubo e Kishimoto, Goku resta ancora oggi un combattente straordinario e un avversario difficile da sconfiggere, anche per Naruto, Luffy e Ichigo.

Ormai arrivato ad un livello pressoché divino con l’apprendimento della tecnica dell’Ultra Istinto, Goku può vantare un insieme di capacità e abilità impressionanti sul campo di battaglia, contro le quali nemmeno la forma migliore di Naruto, la Baryon Mode vista nel sequel Boruto, potrebbe sperare di avere la meglio. Il motivo è semplice: in un confronto diretto Goku potrebbe prendere tempo aspettando che la forma consumi le energie vitali di Naruto e Kurama, lasciandosi così spazio per avere un vantaggio enorme. Inoltre, Goku può sfruttare il teletrasporto a suo piacimento, evitando così di vedersi consumare la propria energia vitale entrando in contatto con Naruto trasformato. Sebbene debba fare attenzione a questa abilità della Baryon Mode vanta velocità e riflessi tali da poter evitare i colpi, e attraverso sfere di energia potrebbe gestire il combattimento da distanze utili ad avere vantaggio.

La questione si complica se Goku dovesse fronteggiare Ichigo al suo massimo potenziale, ovvero sfruttando il True Bankai e la potentissima versione finale di Zangetsu, il Getsuga Tensho Finale. Questa particolare forma di Ichigo è incredibilmente potente, ma possiamo affermare con certezza che Goku Ultra Istinto riuscirebbe a schivare prontamente ogni attacco. Il Getsuga Tensho migliorato potrebbe creare dei problemi al Saiyan, ma se ki e la Soul Energy possono scontrarsi direttamente è molto probabile che riesca a respingere l’attacco con una Kamehameha. In breve, Goku Ultra Istinto potrebbe avere qualche difficoltà ma alla fine riuscirebbe a vincere contro Ichigo True Bankai.

Arriviamo, infine, all’ipotetico scontro tra Goku e Luffy in Gear Fifth, ultima forma raggiunta dal pirata dopo aver risvegliato il vero potenziale del frutto del diavolo Gom Gom, rivelatosi in realtà di tipo Zoo Zoo mitologico modello Nika. In questa forma Luffy ottiene una forza e velocità sovrumane, ma anche una resilienza e resistenza impressionanti, che riuscirebbero a far innervosire persino Goku. Entrambe le forme donano un potenziamento eccellente ai combattenti, ma considerata la capacità di Luffy di manipolare l’ambiente circostante, diventando anche immune ad attacchi potenzialmente letali, è probabile che il Mugiwara sarebbe in vantaggio. Va poi considerato che l’Ultra Istinto richiede concentrazione a calma, e Goku potrebbe faticare a mantenerle contro un avversario così frustrante e derisorio, perennemente felice e scherzoso. Quindi, contro Luffy Gear Fifth l’unica speranza di Goku sarebbe attendere che finisca le energie per poi colpirlo e portarsi a casa la vittoria, ma non è assolutamente il suo stile, e al momento attuale non possiede capacità specifiche su cui fare affidamento per contrastare la manipolazione ambientale di Luffy.

