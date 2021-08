Dragon Ball Super, nasce l'Ultra Ego: il nome ufficiale della trasformazione di Vegeta

Da quando Vegeta ha tirato fuori una nuova trasformazione nel finale del capitolo 74 di Dragon Ball Super, ci siamo inevitabilmente domandati tante cose. Qual è la fonte di questo potere, se divino o mortale, se è derivato dall'allenamento di Beerus e quanto è simile all'Ultra Istinto. Ma anche qual è il nome di questa trasformazione di Vegeta.

Il saiyan è tornato al centro del capitolo 75 di Dragon Ball Super, affrontando Granolah nel secondo round del loro scontro, molto intenso e duro per tutta la durata del capitolo disegnato da Toyotaro. Ed è durante questa battaglia che Vegeta ha spiegato le caratteristiche del suo potere, diverso da quello di Goku, dato che si basa su elementi diversi. Anche se simile, il potere del principe dei saiyan si basa tutto sull'ego a differenza del corpo come per Goku. E per questo viene rivelato l'Ultra Ego come nome ufficiale della trasformazione di Vegeta.

Shueisha ha così deciso il nome internazionale del Wagamama no Gokui di Vegeta, il quale già dal nome giapponese sottolineava come ci fosse un'origine diversa di questo potere. Considerata la differenza di adattamento, mentre un futuro anime in italiano potrebbe mantenere il nome Ultra Ego, la casa editrice nostrana Star Comics potrebbe tradurlo come Quintessenza dell'Ego. Vi piace questo nome scelto dalla traduzione ufficiale?