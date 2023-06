Dragon Ball Super: è nato il primo generatore di nomi per Saiyan

Dragon Ball è diventata un’opera conosciuta universalmente e così anche alcuni dei suoi personaggi, come Goku e Vegeta, diventati ormai Saiyan dalla potenza divina. Sebbene siano rimasti in pochi, i Saiyan restano la razza più emblematica della serie, e per questo è stato dedicato loro uno speciale generatore di nomi.

Inizialmente non previsti all’interno della serie, e inseriti unicamente in Dragon Ball Z per riscrivere le origini di Goku e giustificare l’arrivo sulla Terra di Radish, Nappa e Vegeta, i Saiyan continuano ad essere molto rilevanti nella trama, basti pensare al peso avuto da Bardack nella distruzione di Cereal e nel salvataggio di Granolah e sua madre. Per i veri appassionati di Dragon Ball, o per chi volesse solo divertirsi ad immaginare quale sarebbe la propria identità nel mondo ideato da Akira Toriyama sul sito Make it Super Easy è stato pubblicato un generatore di nomi Saiyan.

“I Sayan sono una delle più potenti razze nell’universo di Dragon Ball. Tutti i loro nomi sono basati su delle verdure. Un’altra peculiarità dei Saiyan è l’assenza di un cognome”, con queste parole i fan vengono guidati a scegliere unicamente un genere per poter ricevere come risultati il nome che avrebbero da Saiyan, il loro livello di potenza e quale è la forma più potente che sono in grado di raggiungere, come Super Saiyan Blue o Super Saiyan God, fino ai più recenti Ultra Istinto e Ultra Ego.

Fateci sapere se proverete questo generatore di nomi Saiyan e quali sono i vostri risultati nei commenti. Per finire, ecco un bel cosplay di Caulifla trasformata in Super Saiyan, e vi lasciamo al confronto tra l’anime di Dragon Ball e l’anime di ONE PIECE.