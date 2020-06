Dragon Ball Super: sarà necessario un intervento superiore per salvare la Terra?

Molo ha dimostrato di essere un personaggio particolarmente ostico da sconfiggere. Lo stregone che ormai sta distruggendo in lungo e in largo l'universo di Dragon Ball Super si trova attualmente sulla Terra a combattere con Goku. Il saiyan ha utilizzato l'Ultra Istinto imparato con Merus, ma non è riuscito a ottenere la vittoria che serviva.

Nel capitolo 60 di Dragon Ball Super abbiamo assistito alla sconfitta di Goku e all'arrivo di Vegeta che sembra avere un asso nella manica. Tuttavia non è detto che il principe dei saiyan riesca davvero a portare avanti una strategia efficace contro questo nemico che sembra imbattibile. A quel punto, se Molo vincesse contro i due protagonisti di Dragon Ball Super, chi potrebbe mai fermarlo?

Se togliamo Beerus, la risposta potrebbe essere solo Merus. L'angelo che per lungo tempo ha vestito i panni di Poliziotto Galattico ha dimostrato di avere particolarmente a cuore il destino della galassia. Nonostante le raccomandazioni di Whis, completamente imparziale nella situazione e che non avrebbe problemi nell'accettare la vittoria di Molo, Merus non sembra ligio alle regole.

La pena per l'intervento di un angelo è la completa cancellazione dalla realtà ma col carattere che si ritrova Merus potrebbe pensare che sia un prezzo giusto da pagare per salvare la galassia dalle grinfie di Molo. Insomma, la sconfitta di Goku e Vegeta potrebbe portare a esiti non nefasti se l'essere superiore decidesse di sacrificarsi.