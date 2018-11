Dragon Ball Super: nel capitolo 42 c'è un riferimento alla battaglia con Raddish?

Il capitolo 42 di Dragon Ball Super è fuori da pochi giorni e porta a conclusione (nella prima parte) il Torneo della Potenza. Durante la battaglia finale, a quanto pare, c'è un riferimento piuttosto esplicito alla battaglia che coinvolse Goku, Piccolo e Raddish in Dragon Ball Z.

Ci riferiamo, ovviamente, al duello finale tra Goku, Jiren e Freezer. Poco dopo aver eliminato Vegeta, infatti, il Pride Trooper si è accanito su Kakaroth, ma è stato colto alle spalle da una sfera distruttiva del tiranno galattico.

Sbilanciato, il guerriero dell'Universo 11 è stato poi afferrato alle spalle da Son Goku, che in tal modo ha permesso al suo compagno di squadra - nonché ex nemico - di sferrare un attacco diretto contro il Grigio. Freezer, trasformato in versione dorata, si è quindi scagliato con tutte le sue forze contro l'avversario e l'impatto del colpo ha fatto scivolare i tre guerrieri fuori dal ring. In tal modo il vincitore è risultato l'Universo 7, dal momento che l'Androide 17 è riemerso incolume dalle macerie dopo il suo apparente sacrificio avvenuto nei capitoli precedenti.

La scena di Goku che trattiene Jiren per dare adito all'attacco di Freezer, a molti fan, ha ricordato la sequenza che in Dragon Ball Z ha impegnato il protagonista e piccolo contro il saiyan Raddish. In quel frangente le cose erano molto diverse, poiché il sacrificio di Goku permise al suo antico rivale di scagliare un Makankosappo mortale contro il fratello maggiore di Kakaroth. Anche l'espressione di Jiren, uno stupore misto al dolore provocato dal colpo ricevuto, ricorda la reazione di Raddish.

Dal punto di vista "registico", però, le due scene sono molto simili. Considerata la propensione di Toyotaro a omaggiare (in Dragon Ball Super) le tavole originali del sensei Akira Toriyama, non è del tutto esclusa l'eventualità di un riferimento voluto.