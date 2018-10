Dragon Ball Super: nel manga, Vegeta si è guadagnato il rispetto di Jiren

Il capitolo 40 di Dragon Ball Super, realizzato da Toyotaro sotto la supervisione di Akira Toriyama, ha messo nuovamente sotto i riflettori Vegeta, adirato per l'ennesimo prodigio compiuto dal suo rivale, Goku, che ha raggiunto l'Ultra Istinto.

A differenza dell'anime, però, il principe dei saiyan non appare particolarmente sconvolto o amareggiato per via dei risultati raggiunti da Kakaroth durante il Torneo del Potere. Piuttosto, l'Ultra Istinto sbloccato da Son Goku funge da sprone per Vegeta, deciso a superare i propri limiti a modo suo e senza tener conto degli insegnamenti di maestri e amici.

Il guerriero, infatti, afferma che i principi dietro la trasformazione dell'Ultra Istinto, ovvero il raggiungimento della serenità mentale derivato da anni di addestramento spirituale, non gli interessano: egli è un genio che si è sempre allenato da solo, senza la guida di nessun maestro, e per questo motivo diventerà ugualmente più forte senza simili "aiuti".

Ecco che il principe dei saiyan dà sfoggio di una trasformazione inedita per il Super Saiyan Blue, che gli conferisce un'aura diversa da quella da quella utilizzata normalmente. Il risultato è probabilmente il corrispettivo di quello che nell'anime è è Super Saiyan God Evolution, ma in ogni caso per qualche istante Vegeta riesce a mettere in difficoltà il Pride Trooper dell'Universo 11.

Il padre di Trunks si è quindi guadagnato il rispetto del suo avversario, che ha probabilmente riconosciuto negli ideali solitari di Vegeta il suo stesso mantra, ovvero il fatto che conta unicamente la forza individuale.

Il capitolo 41 di Dragon Ball Super ci mostrerà, con ogni probabilità, l'inizio della fase conclusiva dell'arco narrativo della Sopravvivenza degli Universi, culminato col sacrificio di un personaggio. Cosa accadrà adesso?