Dragon Ball Super, nel prossimo capitolo vedremo Vegeta scontrarsi contro Toppo?

I fan di Dragon Ball Super ricordano lo scontro finale che ha visto impegnati Vegeta e Toppo come uno dei migliori momenti del Torneo del Potere. A quanto pare anche il manga sembra promettere bene con l’ultimo capitolo.

Ancora una volta il manga di Dragon Ball Super, disegnato da Toyotaro, riesce a sorprenderci. Sembra infatti che il combattimento tra Vegeta e Toppo, già visto in precedente nell’anime, avrà la giusta dose di adrenalina e suspense.

Con la doppia eliminazione di Kefla e Gohan del Sesto Universo, gli ultimi combattenti in gara nel Torneo del Potere sono ancora una volta Goku, Vegeta, Freezer, Master Roshi, Androide 17 e Jiren, Dyspo e Toppo del Settimo Universo.

L’ultimo volume del manga ha fatto scorgere solo in parte le figure Vegeta e Toppo intenti a combattere tra loro, mentre il resto del capitolo si è concentrato su Jiren e Goku, che attiva il famigerato Ultra Istinto. Il non puntare l’attenzione sulla prima coppia di sfidanti, probabilmente è stata una scelta fatta con lo scopo di accrescere la curiosità e l'ansia dei fan.

Nell’anime è ben visibile la forza di Toppo, in quanto candidato a Dio della Distruzione. Battere Freezer e l’Androide 17 si è rivelato un vero giochetto, grazie alla tecnica Hakai. Tuttavia Vegeta ha saputo tenergli testa. Sfruttando una tecnica mai usata durante l’arco di Majin Buu, il nostro eroe scatena un’esplosione che risulta fatale per il suo sfidante, eliminandolo così dal Torneo.

Ora non resta che aspettare e vedere se il conflitto tra i due personaggi si concluderà allo stesso modo, tra colpi di scena e ritmi serrati.

Attualmente Dragon Ball Super è disponibile in streaming su Funimation e Amazon Video. La versione in lingua giapponese della serie è completa e disponibile per lo streaming su FunimationNOW, VRV e Crunchyroll.

E voi che ne pensate di questo sviluppo? Avremo modo di gustare ancora una volta la potenza di Vegeta?