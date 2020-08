Dragon Ball Super: Nella giornata mondiale del gatto i fan pensano subito a Beerus

Vi abbiamo presentato i numerosi cosplay dedicati a Dragon Ball Super, nel frattempo, durante la giornata mondiale del gatto, gli appassionati del manga di Akira Toriyama e di Toyotaro hanno scelto di fare gli auguri ad un personaggio particolare della saga.

Difficilmente il Dio della Distruzione dell'Universo 7 sarebbe d'accordo con l'essere accomunato ad un tranquillo gatto da appartamento, eppure l'originale design del personaggio è chiaramente ispirato agli Sphynx, razza felina famosa per non presentare alcun pelo sul manto. Uno dei primi antagonisti della saga inedita, Beerus fa la sua comparsa già nel corso della prima puntata di Dragon Ball Super, in cui è possibile vedere il suo tremendo potere: in compagnia di Whis infatti decide di distruggere il pianeta su cui si trovava, non essendo soddisfatto del cibo che gli era stato fatto assaggiare. Nel corso degli episodi lo vedremo poi scontrarsi contro Goku e gli altri protagonisti del cartone, riuscendo a tenere testa ai famigerati Saiyan.

Beerus non è l'unico personaggio antropomorfo presente nelle opere di Akira Toriyama, in particolare durante la prima serie dedicata a Dragon Ball era possibile vedere numerosi personaggi dalle fattezze animalesche. Se cercate delle indiscrezioni sulla seconda parte della saga, vi segnaliamo questo nostro video sulla seconda stagione di Dragon Ball Super.