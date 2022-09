Dragon Ball Super al New York Comic-Con 2022: annuncio in vista?

Secondo alcuni rumor, il 2023 sarà ricco di sorprese per i fan di Dragon Ball. Nel corso del 2023 dovrebbero debuttare un web anime e il seguito di Dragon Ball Super. Forse questi progetti potrebbero essere annunciati al New York Comic-Con 2022.

Nelle ultime ore, attraverso un comunicato diffuso attraverso il sito web ufficiale, è stato rivelato che nel corso del grande evento che si terrà a New York tra il 6 e il 9 ottobre si terrà un panel dedicato a Dragon Ball Super. Questo potrebbe essere teatro di grandi annunci.

I fan farebbero però bene a non illudersi troppo, poiché al momento è esclusa la presenza di novità riguardanti l'anime. Sul sito ufficiale di Dragon Ball si parla di "esperienze" riguardanti il prossimo videogioco Dragon Ball: The Breakers, Dragon Ball Super Card Game, Figure-rise Standard, i giochi mobile Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball: Legends, e stand di vari produttori di statuette da collezione.

A meno di grandi sorprese, dunque, al New York Comic-Con non si parlerà affatto dell'anime di Dragon Ball Super, ma bensì di altri progetti correlati al franchise. Il teatro per il grande annuncio di Dragon Ball Super 2 potrebbe essere il Jump Festa 2023 che si terrà il 17 e 18 dicembre 2022.