Dragon Ball Super: il New York Comic-Con inaugura una figure della nuova forma di Piccolo

Dopo una lunga attesa, il 29 settembre Dragon Ball Super: Super Hero è arrivato nelle sale italiane. Finalmente, anche i fan nostrani hanno avuto modo di conoscere le potentissime, nuove trasformazioni di Piccolo e Gohan, i due protagonisti assoluti della pellicola.

Con Goku e Vegeta lontani dalla Terra, coinvolti in uno speciale allenamento sul pianeta di Beerus, è toccato a Gohan e Piccolo il ruolo di difensori del mondo. Rimettendosi in gioco come non facevano da tempo, entrambi hanno ottenuto nuove trasformazioni.

Gohan, spinto dalla rabbia, ha sbloccato la sua forma Gohan Beast, forse anche più forte dell'Ultra Istinto di suo padre Goku. Per quanto riguarda Piccolo, invece, il Namecciano è entrato in possesso delle piene capacità della sua razza attraverso un desiderio espresso alle Sfere del Drago. Qui potete scoprire tutta la storia di Piccolo in Dragon Ball Super.

In questi giorni si sta svolgendo il New York Comic-Con 2022, importante manifestazione in cui vengono presentate le ultime novità sul mondo pop. Ovviamente, con il recente rilascio nei cinema internazionali di Dragon Ball Super: Super Hero, non potevano mancare statuette dedicate ai personaggi del film.

La compagnia specializzata SH. Figuarts ha presentato ufficialmente una bellissima action figure di Orange Piccolo. Imponente come nel film, è pronto a proteggere Gohan, Pan e tutti i suoi cari. La società ha anche mostrato una action figure dedicata a Broly e prossimamente toglierà i veli su una figure dedicata a Gohan Beast.