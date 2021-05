Dragon Ball Super, la nobiltà di un Principe: avete mai notato questo dettaglio di Vegeta?

Spesso si associa la razza Saiyan alla figura di barbari, individui il cui unico fine è quello di vincere e fare a pezzi il proprio avversario. In realtà, oltre ad essere una generalizzazione errata di Dragon Ball Super, ci sono eccezioni di tutto rispetto che si ritrovano proprio nell'esponente più nobile della specie, il Principe Vegeta.

Non sappiamo quanto fosse lunga e duratura la dinastia dei Vegeta nell'omonimo Pianeta prima che venisse distrutto da Freezer, tuttavia la regalità che contraddistingue le più alte cariche della nobiltà è parte dell'orgoglio del nostro protagonista che in qualche occasione ha dimostrato la sua formazione ed educazione in maniera che potrebbe apparire ai nostri occhi inaspettata.

All'interno di uno dei capitoli del manga, infatti, notiamo un pasto consumato insieme tra Vegeta, Goku, Beerus e Whis. Quello che in molti non hanno notato nella tavola in questione, la stessa allegata in calce alla notizia, è che il Principe si è tolto i guanti, li ha piegati diligentemente e li ha poggiati sulle gambe in segno di grande educazione. Nonostante questo possa apparire come un insignificante dettaglio, che nell'anime invece viene tralasciato, è interessante notare come la dignità della sua carica si rispecchi anche in piccoli gesti come questo.

