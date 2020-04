Dragon Ball Super: non c'è dubbio, Goku ha raggiunto un potere superiore a quello di Broly

Con l'ultimo lungometraggio del franchise di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly, il fenomenale saiyan è stato finalmente inserito nel canone ufficiale della serie, presentandosi immediatamente come uno dei guerrieri più forti.

Perciò, alla luce di questa introduzione, i fan hanno ricominciato il dibattito infinito sulla reale forza di Broly, soprattutto in relazione alle attuali capacità di Goku e Vegeta. Fin dall'inizio di Dragon Ball Super, il duo ha attraversato un processo evolutivo imperniato sulla figura del Super Saiyan God, la cui idea fondante è quella di plasmare il potere insito nelle forme del Super Saiyan grazie a un controllo ottimale dell'aura.

Mediante le forme divine, Goku e Vegeta sono in grado di fronteggiare i propri avversari con uno stile combattivo differente, conservando la loro forza bruta e ottimizzandola grazie a un impeccabile dispendio energetico. Lo stadio che eleva al massimo il potenziale del Super Saiyan God è proprio l'Ultra Istinto, grazie al quale Goku è in totale sintonia con i suoi movimenti e riesce ad assestare dei colpi ancora più micidiali.

Entrando più nello specifico, Meerus descrive in questo modo l'Ultra Istinto:

"Rabbia, dolore, gioia - quelle forti emozioni possono tradursi in un potere prodigioso. Proprio come la tua trasformazione in Super Saiyan. Ma la tecnica che stai cercando di perfezionare è l'opposto. Si attiverà quando raggiungerai l'autocontrollo di fronte a uno shock stridente alle tue emozioni. Tale è l'Ultra Istinto".

Capiamo quindi che l'Ultra Istinto è una tecnica così dominante perché pone il guerriero una condizione di totale disciplina emotiva, permettendogli di sfoderare tutto il proprio potenziale senza alcuna interferenza esterna.

Il potere di Broly è invece l'opposto. Il saiyan è mosso dalle sue emozioni più primitive, e l'enorme forza che scaturisce è la diretta conseguenza della sua agitazione interiore. Per quanto potente, quindi, è frenato dalla collera e perciò è meno efficace dell'Ultra Istinto.

