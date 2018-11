Dragon Ball Super: non solo Jaco, nel nuovo capitolo torna una vecchissima conoscenza!

Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super sarà dedicato alla Pattuglia Galattica e, oltre al simpatico Jaco, ci mostrerà una vecchissima conoscenza che alcuni fan potrebbero non ricordare. Andiamo alla scoperta di questo personaggio misterioso.

Per chi non l'avesse riconosciuto, si tratta di Jiya. È un collega di Jaco e, dunque, un membro della Galactic Patrol. Jiya è protagonista di una serie di capitoli manga dedicati ai membri della Pattuglia Galattica, tra i quali rientra proprio Jaco il Pattugliatore Galattico - il volume che, in appendice, include il one shot Dragon Ball Minus, che Toriyama realizzò nel 2014 per dare una sua visione ufficiale sulle origini di Son Goku.

Jiya, questo era il nome della mini-serie, fu pubblicata da Akira Toriyama su Weekly Shonen Jump tra il dicembre del 2009 e il gennaio del 2010: l'opera, scritta dal sensei, fu illustrata da Masakazu Katsura e andava a completare il volume unico che uscì nell'aprile del 2014: il tankobon includeva anche Sachie-chan Guu!! e Jaco the Galactic Patrolman.

Sembra proprio che Toyotaro abbia voluto omaggiare nuovamente le vecchie opere del sensei Toriyama, introducendo personaggi apparsi nella mini-serie e incentrando il nuovo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super sulla figura di Majin Bu e sull'entità racchiusa nel suo corpo: il grande Kaioshin che, un tempo, fu assorbito dal demone rosa.