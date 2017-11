Dragon Ball Super non è l'unica serie del franchise ad avere power up senza senso!

Una delle più importanti critiche mosse a Dragon Ball Super è relativa alla velocità con cui l'anime sta giocando con i livelli di potenza dei suoi personaggi. Tuttavia, come sottolineato da alcuni fan, Super non è l'unica serie del franchise ad avere power up sostanzialmente senza senso.

Attenzione possibile Spoiler

L'utente di Reddit RadiumFusion ha preso davvero a cuore queste critiche a Super, sottolineando che il focus di queste è stato sulla velocità con cui Kale e Caulifla avevano raggiunto il power up nel Torneo del Potere, e ha notato che anche alcune delle saghe più venerate di Dragon Ball come quella di Namek o quella degli Androidi erano piene di questi strani aumenti del livello di potenza.

Viene posta l'attenzione anche sul primissimo power up di Dragon Ball, l'Acqua Miracolosa. Questa era letteralmente acqua magica che fece aumentare la potenza di Goku abbastanza da sconfiggere un Al Satan (Grande Mago Piccolo) ringiovanito, che in precedenza non era riuscito a sconfiggere nello stato più debole e invecchiato.

Non è che Goku si sia allenato abbastanza per aumentare la sua forza in modo naturale, come avvenuto con l'Acqua Sacra. Semplicemente era acqua magica. C'è inoltre la questione degli aumenti di forza legati al sangue Saiyan, che è, in pratica, il cavillo della narrazione che permette ai Saiyan di diventare più forti entro brevi periodi di tempo se si trovano a combattere nemici molto forti.

Tutto ciò mette in discussione molti dei più importanti power up di Dragon Ball Z. La teoria di RadiumFusion afferma inoltre che l'aumento di rabbia di Gohan non avrebbe dovuto essere sufficiente a danneggiare Radish, e che lo stesso power up venuto fuori anche contro Freezer, non sarebbe dovuto bastare per provocare al tiranno spaziale i danni poi mostrati.

Sempre parlando di Gohan, nella serie, fino alla fine dell'arco narrativo di Cell, il suo intero character arc era incentrato sul potere che risiedeva nella sua rabbia, scatenato piuttosto convenientemente per battere Cell.

La teoria indica quindi che alcuni potenziamenti sono stati piuttosto "convenienti", inseriti cioè per far progredire la storia. Ricordiamo il massiccio aumento di potenza di Goku nell'allenamento nella camera gravitazionale verso Nameck o l'aumento di potere di Vegeta dopo aver combattuto Recoome o ancora la prima trasformazione di quest'ultimo a Super Sayan.

Se si critica Dragon Ball Super si rischia di veder stravolta la propria infanzia.