Dragon Ball Super non sarà mai veramente come Z: ed è giusto così

Buona parte dell'eredità di Dragon Ball, di ciò che l'opera di Toriyama ha significato per il panorama degli shōnen e per la legittimazione culturale degli anime, deriva da Z. La serie ha codificato uno spartiacque nella saga, al punto che un'opera come Super non potrà mai ripeterne i linguaggi. Anche se tale questione non va riletta negativamente.

Se Dragon Ball Super può solo aspirare a “reiterare” le grammatiche e le soluzioni del manga originario o dello stesso Z, senza raggiungere i loro fasti, il motivo è da ricondurre proprio alla sua natura di “sequel”, di continuazione di una mitologia stabilita da Akira Toriyama (e dagli autori della Toei Animation) in tempi perlopiù pregressi. E in qualità di prodotto-derivato, la serie non ha lo spazio né la necessità di fondare un campionario inedito di linguaggi, proprio perché il suo scopo (produttivo, comunicativo, e anche narrativo) è quello di offrire una continuità ai mondi e alle avventure create dall'iconico mangaka, senza inventare nulla. Un fattore, questo, da cui però Toyotaro e Toriyama sono partiti per cercare di individuare, soprattutto nella seconda metà dell'opera, una chiave che portasse il racconto al di là del mero viaggio nostalgico, o della stanca ripetizione di logiche sì sempiterne, ma che necessitano di essere riviste per poter esercitare un'influenza nella contemporaneità.

Gli elementi che in realtà hanno contribuito ad affossare gli esordi di Dragon Ball Super nel baratro delle incongruenze, rendendo così il paragone con i primi archi di Z perlopiù risibile, sono da ritrovare sia nelle diverse (se non addirittura, opposte) condizioni produttive in cui trovavano ad operare i due filoni, sia nelle strategie su cui hanno fondato i loro episodi. Del resto Z, come abbiamo già analizzato nella panoramica di tutte le serie di Dragon Ball, era non solo una continuazione diretta della sezione iniziale del manga, ma si è storicamente caricato del compito di traghettare la saga verso orizzonti inediti, soprattutto dal punto di vista estetico/espressivo.

In questo senso Super, schiacciato dal peso di un'eredità a cui non poteva soprassedere, ha preso le mosse proprio a partire dalle soluzioni del passato, trovando – almeno nei primi tempi – difficoltà nell'adattarle alle traiettorie della modernità. Ma è nel momento in cui la serie, liberatasi dai fardelli del passato, ha compreso che l'obiettivo a cui dovevano tendere i suoi linguaggi era l'estensione (e non la reiterazione) dell'universo creato da Toriyama, ecco che il racconto ha iniziato a trovare il suo passo, portando così il franchise verso le sue naturali evoluzioni.

Pensiamo, ed esempio, al modo in cui Dragon Ball Super ha reso giustizia al percorso di Broly: grazie all'inclusione dell'iconico saiyan prima in un film legato al filone principale della saga e poi all'interno degli intrecci stessi del manga, gli autori hanno qui permesso all'intera saga di abbandonare le logiche cross-mediali (cioè di sovrapposizione discontinua di racconti tra i vari media) per adottare i linguaggi della transmedialità: permettendo così a tutti i testi a tema Dragon Ball di entrare in relazione reciproca, nonostante i diversi orizzonti produttivi (quindi fumettistico, televisivo, cinematografico) in cui sono stati di volta in volta realizzati. Fino ad arrivare a presentare addirittura un capovolgimento semantico del guerriero, con Broly che ora non è più osservato come anomalia da controllare per poter evitare ulteriori devastazioni, ma è equiparato ad una vittima degli eventi che lo circondano.

Inoltre, come suggerito dal capitolo introduttivo della nuova saga, Dragon Ball Super 102 sembra anche aver rimediato ad un'incongruenza che il franchise si portava dietro da tempi ormai immemori, grazie al focus sulla rinnovata centralità – a lungo attesa – di un personaggio-simbolo qual è Gohan. Fattore, questo, che seppur non cancelli il percorso dissonante dell'eroe, delinea come gli intrecci futuri della saga non potranno prendere forma se prima non si considerano le traiettorie di quella figura (altamente simbolica) a cui lo stesso Toriyama ha desiderato affidare le redini del franchise sin dai tempi della saga degli androidi.