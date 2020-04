Dragon Ball Super: avete notato questo curioso easter-egg nell'episodio 79?

Dragon Ball Super, nonostante non sia un campione in termini narrativi, gode comunque di uno studio di animazione molto attento ai dettagli. Di tanto in tanto, infatti, TOEI Animation ha nascosto qualche bizzarro easter-egg all'interno degli episodi, alcuni dei quali che probabilmente attendono ancora di essere scovati.

Proprio mentre in rete si discuteva sul ruolo di Majin Bu, un fan, un certo Totally Not Mark, ha notato un particolare estremamente interessante all'interno dell'episodio 79, nel pieno della Saga del Torneo del Potere. Nella fattispecie, ha notato come l'intera puntata sia incentrata per lo più sullo scontro tra il settimo e il nono universo, due multiversi che, se presi singolarmente per i numeri, compongono il 7 e 9, tale è l'episodio.

A confermare quanto detto, inoltre, pare che persino l'episodio 97 si sia prestato a ultimare lo scontro fra i due universi. Un buffo, quanto particolare easter-egg nascosto all'interno della puntata, ma che funge anche da indizio in merito alla grande attenzione che TOEI Animation pone nel suo franchise, nonostante i numerosi problemi che hanno contraddistinto la produzione di Dragon Ball Super. Ma a proposito della serie, avete già avuto modo di dare un'occhiata ai primi esaltanti spoiler del capitolo 59 che promette uno scontro mozzafiato?

E voi, invece, avevate notato questo curioso dettaglio?