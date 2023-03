Dragon Ball Super: avete notato questo easter egg nell'ultimo capitolo?

Non è raro che un autore decida di nascondere tra le pagine dei nuovi capitoli piccoli easter egg per i lettori. Anche Toyotaro, il volto dietro Dragon Ball Super, si diletta di tanto in tanto a celare qua e là piccoli elementi che solo pochi appassionati riescono a scorgere.

In realtà, anche la controparte animata di Dragon Ball Super nasconde qualche easter egg, così come l'ultimo film con una citazione al capitolo 94 del manga. Ad ogni modo, a questo giro, Toyotaro ha voluto sfruttare una semplice cifra per nascondere un easter egg che potrebbe anche voler dire qualcosa di più.

Il numero 59 che appare sotto al semaforo, infatti, non è casuale visto che i numeri, in giapponese, possono essere letti come 'Go' e 'Ku'. Non è tutto visto anche che il 9 maggio è internazionalmente riconosciuto come il 'Goku Day', una data che spesso rivela anche piacevoli sorprese legate al franchise. Chissà se quest'anno, dunque, questo giorno non possa rivelare qualche informazione circa il futuro dell'anime.

Non ci resta che attendere solo due mesi per questa data, nel frattempo non ci resta che invitarvi a seguirci per non perdervi alcuna novità sul futuro di Dragon Ball Super.