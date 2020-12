Dragon Ball Super: novità sul sequel anime dalla Jump Festa?

Tra i numerosi eventi svoltisi durante la Jump Festa c'è stato quello dedicato alla famosa serie di Akira Toriyama. Scopriamo insieme le affermazioni del caporedattore di V-Jump.

Tra il 19 ed il 20 Dicembre 2020 in Giappone si è svolta la convention dedicata alle opere edite da Shueisha. A causa della pandemia di COVID-19, quest'anno, le svariate conferenze che la caratterizzano si sono tenute online. Il secondo giorno della manifestazione in particolare, come già preannunciato in un altra news, era possibile assistere ad alcune novità riguardanti Dragon Ball.

Il famoso manga di Akira Toriyama negli ultimi anni è stato origine di alcune nuove opere ad esso legate, ricordiamo ad esempio Super Dargon Ball Heroes di cui è stato mostrato un nuovo episodio durante l'evento. La serie che però è stata più di tutte al centro dell'attenzione è sicuramente il sequel disegnato da Toyotaro, Dragon Ball Super.

Quest'ultimo manga, pubblicato tra le pagine della rivista V-Jump, ricevette un adattamento animato nel 2015, conclusosi poi nel 2018. Da allora i fan attendono con impazienza un anime che mostri le nuove avventure di Goku e sembra che i numerosi appassionati possano continuare a sperare a seguito delle recenti affermazioni, avvenute nel corso della conferenza, fatte dal caporedattore del mensile.

Pare infatti che l'uomo abbia confermato l'esistenza di un potenziale seguito alla storia animata, purtroppo però non ha potuto aggiungere altre informazioni più specifiche. In attesa di ulteriori novità ricordo che durante la Jump Festa è stato anche mostrato un trailer per le imminenti repliche di Dragon Ball Super.