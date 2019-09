Dragon Ball Super, la nuova collezione di action figure è 'mozzafiato' (ed economica)!

Parliamo spesso di action figure costose provenienti direttamente dalle opere più famose, eppure, quasi mai, nominiamo quelle linee da collezione ben realizzate e a costi abbordabili. Dopotutto, la nuova collezione MegaHouse legata a Dragon Ball Super è veramente simpatica, oltre che geniale.

"You are Hearthbreaking", è così che vorremmo descrivere in tono assolutamente ironico e tramite una meravigliosa citazione, i nuovi modellini in scala di Dragon Ball Super. Chiudendo una parentesi su questa vena satirica, continuiamo a parlare del mitico merchandising che riguarda l'iconica opera di Akira Toriyama. Dopo aver ammirato la nuova linea di prodotti scolastici di Giochi Preziosi, torniamo a parlare delle action figure che fanno molto parlare sul web.

In particolare, la linea MegaHouse si è fatta conoscere per aver rappresentato direttamente alcune epiche scene provenienti dall'anime di Super in una chiave decisamente epica. A partire dall'ultimo sforzo di Goku e Freezer nella saga del Torneo del Potere a Black Goku mentre si trasforma in SSJ Rosé. Il tutto, inoltre, è coronato dal prezzo accessibile a cui il tutto viene proposto, ovvero poco più di 7 euro cadauno. Cifre abbordabili, seppur in edizione limitata, con il preordine che inizia da oggi e le spedizioni previste per dicembre. Un'interessante idea regalo, che con il limite di una cura dei dettagli non completamente raffinata, può fare al caso vostro.

Vi ricordiamo, infine, che nel frattempo è ripreso su Italia 1 il finale del Torneo del Potere, vi invitiamo a non perdervi la visione tutta nostrana del famosissimo anime. E voi, invece, cosa ne pensate delle action figure in questione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.