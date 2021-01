Dragon Ball Super: la nuova promessa di Vegeta, il Principe riuscirà a superare Goku?

La conclusione della saga di Molo ha posto le basi per il prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super, e visti i numerosi eventi del capitolo 67, arricchiti con diversi dettagli che hanno incuriosito i lettori, sembrano esserci interessanti sviluppi in serbo, in cui Vegeta ricoprirà sicuramente un ruolo importante.

Come molti di voi ricorderanno infatti, il Principe dei Saiyan ha mostrato più volte durante il combattimento con Molo la sua predisposizione alla tecnica e alla strategia piuttosto che alla forza bruta, e sul pianeta Yardrat ha dimostrato di essere in grado di apprendere il teletrasporto in brevissimo tempo. Per questo la community si aspetta di vedere il futuro di questo personaggio, dato che, ancora una volta, il suo rivale Goku ha sconfitto l'antagonista di turno, prendendosi il merito per aver salvato il pianeta.

In un recente post che anticipa in parte quanto leggeremo nel capitolo 68, viene specificato che Vegeta ha intenzione di continuare a confrontarsi con Goku, cercando di superare anche la tecnica divina dell'Ultra Istinto, per quanto ancora non sappiamo se il Saiyan punterà o meno a perfezionare la sua forza, o ad apprendere altre tecniche particolari, come la Fissione Spirituale Forzata, visto che lui stesso sembra dire "Supererò Kakarot usando un metodo differente."

Con questa promessa si apre non solo la strada a poteri forse più grandi o profondamente diversi da quello dell'Ultra Istinto, ma anche ad un'evoluzione di Vegeta stesso, che in Dragon Ball Super ha già mostrato un lato diverso del suo carattere. Ricordiamo che sono disponibili gli spoiler del capitolo 68, e vi lasciamo alla classifica dedicata ai più potenti dei della distruzione.