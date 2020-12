Dragon Ball Super: la nuova saga sarà solo un ripiego?

Tra le pagine di Dragon Ball Super è recentemente terminato l'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica ed è già stata annunciata una nuova saga. Andiamo a vedere da dove nasce il timore dei fan per il ruolo che avranno nella serie i prossimi capitoli del manga.

Con la sconfitta di Molo si è conclusa un'altra parte della storia di Goku e i suoi amici per lasciare spazio ad un nuovo racconto di Dragon Ball Super il cui nome è stato confermato essere Il Sopravvissuto Granola. Durante la fuga dalla prigione, il malvagio stregone ha liberato numerosi detenuti e sembra che in futuro i protagonisti dovranno affrontarli, tuttavia non è ancora chiaro quali saranno i prossimi avversari che verranno presentati nel nuovo arco narrativo e ciò basta per far aleggiare tra gli appassionati la paura che i nuovi eventi che verranno presto presentati fungano semplicemente da ripiego in attesa dello sviluppo di nuove idee. Ecco quali sono le motivazioni principali alla base di questo pensiero.

Il bisogno di tempo. Dragon Ball Super è l'unico sequel ufficiale che ha mantenuto vivo il franchise negli ultimi anni e, nonostante lo staff di produzione del manga possa avere grandi progetti per il futuro dell'opera, è probabile che questi ultimi richiedano più tempo per essere presentati al pubblico il quale potrebbe quindi essere tenuto occupato con la nuova saga e degli espedienti narrativi a cui esso è affezionato.

L'essere a corto di spazio. La storia disegnata da Toyotaro è ambientata tra la saga di Majin Bu e gli ultimi avvenimenti descritti al termine di Dragon Ball Z. A seguito dei numerosi archi narrativi che abbiamo potuto leggere nel sequel del manga di Akira Toriyama sembra che i due racconti dovranno presto ricongiungersi con il momento in cui Goku incontrerà il guerriero Ub. A questo proposito è possibile che si andrà in contro a diverse situazioni che accadranno di giorno in giorno nell'universo dei Guerrieri Z.

La necessità di nuovi contenuti. Seppur la serie cartacea continui la propria pubblicazione molti fan sono in attesa di un nuovo adattamento animato, non è difficile pensare perciò che le storie narrate nel manga possano essere fonte di numeroso materiale per la produzione di un nuovo e sostanzioso anime.

Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate dal nuovo arco narrativo? Vi riporto inoltre un articolo con le nostre supposizioni sulle future abilità di Vegeta in Dragon Ball Super.