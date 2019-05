Dragon Ball Super: l'annuncio della nuova serie potrebbe arrivare (ancora) a fine maggio!

Solamente pochi giorni fa era il 9 maggio, un giorno importante per i fan di Dragon Ball Super. Si trattava infatti del Goku Day, di cui abbiamo potuto assistere alle fantastiche reazioni dei fan. Sembra che Dragon Ball non smetta di far parlare di sé e sembrano essere arrivate nuove informazioni riguardo la prossima e attesa stagione di DB Super.

Secondo la fonte AnimeTV, una tra le più affidabili quando si parla di anime, pare che sia stato programmato l'arrivo di un teaser di Dragon Ball Super 2 in arrivo per maggio. Tuttavia non si tratta di una conferma, in quanto è stato segnalato che le informazioni potrebbero cambiare.

Secondo il sito Omnitos inoltre, pare che ormai sia sicuro l'arrivo della seconda stagione dell'anime, in quanto più di tredici diverse fonti hanno conformato il suo arrivo. Sembra anche che proprio qui in Italia, ci sia stato un evento in cui Toei Animation ha venduto le licenze ai distributori. Tra l'1 e il 3 aprile, a Bologna si è tenuta la Licensing Conferenze Room, fiera annuale in cui le aziende vendono e acquistano licenze. Nell'immagine che trovate in calce alla news, è possibile vedere sulla destra un'immagine di Dragon Ball Super. Inoltre, l'inizio della preproduzione sembra essere sicuro.

Tuttavia, Toei Animazione continua a negare l'arrivo di Dragon Ball Super 2, ma d'altronde si tratta di un progetto segreto e l'effetto sorpresa sarà sicuramente importante. Nel frattempo, vi consigliamo la lettura di un nostro articolo riguardo tutto ciò che sappiamo su Dragon Ball Super 2.