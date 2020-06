Dragon Ball Super: nuove figure in casa Bandai per la serie Super Evolve e Limit Breaker

Dragon Ball è una di quelle serie destinate a non morire mai o, per lo meno, a rimanere tra noi ancora per molto. Gli anni passano, ma l'opera di Toriyama gode di buonissima salute e questo spinge aziende come Bandai, FunKo a produrre senza sosta nuovi modellini da collezione e action figure che possano ornare le case degli appassionati.

Dopo la nuova line-up d'action figure a tema Dragon Ball Z, targata Premium Bandai USA, in questi giorni, sempre l'azienda giapponese, è ritornata con nuove figure da aggiungere alla collezione Super Evolve, con l'introduzione di Goku Ultra Istinto, Golden Freezer e Full Power Jiren, e altre che si aggiungo a quella Limit Breaker con l'introduzione di personaggi come Vegeta, Goku, Jiren e Black Goku.

Come potete vedere dalle immagini riportate in calce all'articolo, nella prima linea troviamo, come da nome, alcune delle evoluzioni più belle che sono state presentate durante la serializzazione di Dragon Ball Super. Sono figure alte 5 pollici e con ben 16 punti d'articolazione, mentre quelle della serie Limit Breaker si mostrano più alte, ben 12 pollici, ma hanno solo 5 punti di articolazioni.

Come potete vedere il mondo di Dragon Ball Super è più vivo che mai e, a confermare una volta di più ciò, è anche la nuova collezione 2020 di scarpe dedicate a Goku e Beerus.

