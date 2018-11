Dragon Ball Super, nuove immagini promozionali dal merchandise del film

Dragon Ball Super: Broly giungerà nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 14 dicembre. Intanto la Toei Animation sta svelando nuovo materiale promozionale, consistente anche una grossa fetta di merchandising che svela ulteriori immagini sulla pellicola.

Come svelato dal sito ufficiale del franchise, la Toei Animation si prepara a diffondere nuovi e interessanti gadget legati al brand di Dragon Ball Super: Broly. Parliamo, nello specifico, di un orologio da muro e una serie di adattatori USB e per la corrente.

Gli artwork presenti su questi oggetti di merchandise sono praticamente gli stessi e ci mostrano Goku Super Saiyan, Vegeta a sua volta trasformato in Super Saiyan, Freezer e Broly, che appare nella forma ormai comunemente denominata Full Power.

Ricordiamo che la release internazionale del lungometraggio diretto da Tatsuya Nagamine avverrà a partire dal 16 gennaio 2019, data di uscita del film nelle sale cinematografiche statunitensi. Seguiranno, per tutta la prima metà dell'anno prossimo, altri Paesi in tutto il mondo, mentre purtroppo non abbiamo ancora nessuna informazioni sull'edizione italiana della pellicola.