Dragon Ball Super: con i nuovi poteri di Goku come evolveranno i combattimenti?

La Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica di Dragon Ball Super è finalmente giunta al termine, donando ai lettori una delle battaglie più epiche e bizzarre della storia del franchise. Per sconfiggere Molo, Goku ha dovuto dare il meglio di sé, ma a cosa porteranno i suoi nuovi poteri?

Durante le fasi finali dell'arco narrativo, nel disperato tentativo di sconfiggere il suo avversario, Molo si è fuso con la Terra. La trasformazione definitiva del malvagio stregone gli ha permesso di assorbire l'energia vitale di tutti gli abitanti del pianeta, compresi Goku e Vegeta.

Ormai quasi privo di forze e incapace di utilizzare nuovamente l'Ultra Istinto Perfetto, il protagonista dell'opera di Toriyama e Toyotaro sembrava sconfitto. Ma un ultimo folle tentativo del Principe dei Saiyan ha donato nuova speranza ai Guerrieri Z.

L'addestramento sul pianeta Yardrat consente a Vegeta di utilizzare una nuova straordinaria tecnica: la Scissione dello Spirito. In sostanza, il Saiyan agisce come un condotto in grado di accumulare l'energia degli altri combattenti per incanalarla verso Goku, il quale in questa maniera ottiene nuovamente il suo Ki Divino.

Questa rinnovata linfa vitale permette a Goku di utilizzare una sorprendente abilità inedita. In maniera simile al Susanoo di Sasuke in Naruto: Shippuden, al fianco di Goku si manifesta un suo gigantesco alter ego composto interamente di energia capace di bloccare i movimenti di Molo. Ormai alle strette, il protagonista ha potuto distruggere il gioiello da cui lo stregone traeva energia, ponendo fine allo scontro.

Molto probabilmente, questa tecnica è solamente il preludio di ciò che ci aspetterà nel prossimo arco narrativo. L'Ultra Istinto perfetto ha aperto una porta su una nuova ondata di tecniche devastanti, che porteranno le meccaniche di combattimento della serie verso un nuovo livello. Solamente gli Dei della Distruzione e gli Angeli potranno contrastare Goku. Stando a quanto suggerito, Vegeta dovrà aspettare; il prossimo guerriero Divino di Dragon Ball Super sarà Uub. L'arco narrativo di Molo di Dragon Ball Super è il più lungo finora. Prossimamente verrà superato?