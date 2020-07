Dragon Ball Super: delle nuove action figures crashano il sito di Bandai Namco

Il mondo nato dalla mente di Akira Toriyama è sempre molto amato dagli appassionati di anime e manga. Tra cosplay e fan art dedicate a Dragon Ball Super, la popolarità dell'opera non diminuisce mai e l'effetto che ha avuto il lancio di una nuova linea di action figures non fa che confermarlo.

Nonostante il San Diego Comic-Con si terrà solo in versione digitale, a causa dell'emergenza Coronavirus, i dirigenti di Bandai hanno deciso di produrre una nuova collana di action figures che saranno vendute in esclusiva durante i giorni della manifestazione virtuale. Come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia, tra i personaggi rappresentati troveremo Goku, nella versione apparsa durante il Torneo del Potere, insieme a lui sono presenti delle statuine di Androide 17 e 18, Broly, Vegito e molti altri. L'annuncio ha fatto subito il giro del web, tanto che il sito dell'azienda giapponese non ha retto il carico di utenti, andando offline per diversi minuti.

Il prezzo dell'action figure dedicata al protagonista della serie si aggira sui 50€, mentre le altre sono presenti in versioni meno costose: sarà infatti possibile acquistare una statuetta dedicata agli altri personaggi della serie con soli 40€. Se cercate altre opere dei fan dedicate alla serie, vi lasciamo con questa canzone diventata virale di Dragon Ball Super.