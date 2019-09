Dragon Ball Super: un nuovo allenamento per Vegeta nel capitolo 52?

Se la serie anime di Dragon Ball Super sembra essere in stallo, almeno per il momento, le avventure di Goku, Vegeta e gli altri guerrieri Z nelle pagine del manga continuano. Nel capitolo 52 abbiamo visto l'incontro tra Vegeta e la cultura di Yardrat. Scopriamo insieme i dettagli.

Avendo affrontato l’antico stregone Moro, che ha la terribile capacità di assorbire energia dai pianeti e da tutte le forme di vita che si trovano su essi, i due Sayan hanno dovuto fare i conti con un avversario terribile, ritirandosi e pensando a diverse strategie per batterlo. Goku si sta allenando con Merus, il pattugliatore galattico numero 1, per migliorare il suo Ultra Istinto, mentre Vegeta ha viaggiato verso Yardrat, scoprendo la vera potenza degli abitanti.

L’unica cosa che il principe dei Sayan sapeva prima di arrivare sul suolo di Yardrat, era che lì Goku aveva imparato la tecnica della Trasmissione Istantanea, che gli rende possibile spostarsi in qualsiasi parte dell’universo prendendo come punto di riferimento, e di arrivo, l’aura di qualcuno. Ma Vegeta trova un pianeta pieno di altri segreti, ed è pronto ad apprenderli per sconfiggere Moro, che come ricordiamo, lo ha pesantemente umiliato.

Parlando con il maestro di Goku su Yardrat, Vegeta è venuto a conoscenza del Controllo Spirituale, il metodo usato dagli Yardratiani per la Trasmissione Istantanea, e che consente loro anche di creare dei “cloni”, e poter addirittura cambiare la loro taglia fisica.

Il Controllo Spirituale non usa la tipica energia che sia i guerrieri Z che i loro avversari hanno mostrato in passato, ma si basa su una nuova fonte energetica, il Chi. Per gli abitanti di Yardrat infatti il Chi è la forza tramite la quale riescono a manipolare i loro spiriti per esercitare le numerose tecniche. Si potrebbe dire quasi un “prestito” dal mondo di Naruto, in cui i ninja utilizzano il chakra per eseguire le differenti ninjutsu.

Ricordiamo che l’anime di Dragon Ball Super ha ripreso da poco la trasmissione in Italia, e che, nonostante le numerose speculazioni riguardo la seconda stagione, per ora sappiamo che TOEI Animation produrrà una nuova pellicola per il franchise.