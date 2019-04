Dragon Ball Super: il nuovo arco condivide dei momenti con la saga di Freezer

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super ha visto Goku e Vegeta affrontare uno dei loro anniversari più potenti, non tanto per forza ma per le capacità che possiede. Il divoratore di pianeti Moro diventa più forte ogni secondo che passa, sottraendo energia vitale sia al pianeta Namek che ai suoi due rivali.

L'ambientazione della nuova storia, il pianeta Namek, inevitabilmente ha messo a confronto l'attuale saga con quella di Dragon Ball Z con antagonista Freezer. Nel capitolo 47 di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta si sono nascosti da Moro dopo essere stati sconfitti completamente a causa dell'assorbimento del ki da parte dell'avversario. I saiyan speravano di riuscire a nascondersi insieme a una delle sfere del drago rimanenti, ma Moro riesce a scovarli lo stesso.

Il mostro ha continuato a uccidere i namecciani e spazzato via numerosi villaggi, lanciando così un parallelo con Vegeta quando atterrò per la prima volta su Namek. La differenza però sorge proprio con Moro che si rivela capace di localizzare le sfere del drago namecciane, un potere che Freezer invece non aveva, lanciando quindi una svolta imprevista nella nuova saga. Tuttavia, l'arrivo della Pattuglia Galattica e di Majin Bu sembra aver momentaneamente salvato i protagonisti di Dragon Ball Super da una disfatta certa.