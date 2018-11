Dragon Ball Super, il nuovo arco conferma il ritorno di un personaggio

Nel corso del nuovo arco che vedremo svolgersi nel proseguo di Dragon Ball Super assisteremo al ritorno di un personaggio da molto assente all'interno della saga. Diamo uno sguardo al colui di cui si tratta e come egli si collega alla narrazione che ci attende.

Come ogni appassionato ormai saprà, il manga di Dragon Ball Super si appresta ad entrare in quello che sarà il primo arco narrativo completamente inedito, non visto cioè già nel corso dell'adattamento animato. La nuova avventura viene intitolata "Il Prigioniero della Pattuglia Galattica", e nel corso di essa avremo il tanto atteso ritorno di uno dei personaggi più amati di questa terza parte della storia di Dragon Ball, il membro della Pattuglia Galattica Jaco.

Molti dei fan ricorderanno che il nostro Jaco non fa la sua comparsa da quando Goku era impegnato nella ricerca di coloro che avrebbero fatto parte della squadra che stava formando allo scopo di vincere l'imminente Torneo del Potere.

Ma il suo ritorno non è solo il benvenuto per il fatto che comunque si tratta di uno dei personaggi più interessanti introdotti da Super, ma anche perché alla sua comparsa sono spesso associati alcuni dei criminali più pericolosi dell'intero universo. Un esempio potrebbe essere quello del parassita incredibilmente potente combattuto da Gohan in passato, dandogli più di qualche filo da torcere.

Visto il nome della saga, non è difficile immaginare che sarà proprio Jaco a prendersi cura di quello che sarà il prigioniero a cui si riferisce il titolo, magari arrivando persino a diventare il responsabile di una plausibile fuga di quest'ultimo. Che la nuova vicenda sia incentrata sul tentativo di Jaco di riscattarsi agli occhi della Pattuglia Galattica? O sarà semplicemente lui la persona incaricata di rimediare all'errore di qualcun altro? Non ci resta che attendere l'inizio di questa avventure.

Dragon Ball Super è un manga scritto da Toyotaro con la supervisione di Akira Toriyama, che si appresta ora a superare gli eventi della serie animata omonima. L'opera cartacea riprenderà dagli eventi che seguono quelli rappresentati nella pellicola di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly, che arriverà nelle sale giapponesi il 14 dicembre di quest'anno.