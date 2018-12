Dragon Ball Super, il nuovo arco narrativo del manga sarà supervisionato da Toriyama

Il più recente capitolo del manga di Dragon Ball Super ha dato inizio ad un arco narrativo inedito e ambientato dopo i fatti che saranno narrati nell’imminente pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly. Pare però che proprio questa saga vedrà un maggior coinvolgimento dello stesso Akira Toriyama, leggendario creatore del brand.

Durante il weekend è infatti emerso in rete il recente messaggio con cui Toyotaro, illustratore del manga ufficiale di Dragon Ball Super, ha annunciato la stretta collaborazione che lo porterà a lavorare a stretto contatto con Toriyama. Di seguito ve ne proponiamo la traduzione completa.



“Siamo finalmente entrati in un nuovo capitolo! È una storia del tutto inedita che appunto non è stata trattata nemmeno nell’anime. A differenza di Jaco, questo tizio di nome Merus che compare nel primo capitolo [del nuovo arco narrativo] è un membro d’élite della Pattuglia Galattica! A quanto ammonta la sua vera forza?! Perché è venuto sulla Terra?! E chi sarebbe questo criminale che sarebbe fuggito alla sua custodia?! Con l’avvento dell’arco narrativo del ‘Prigioniero della Pattuglia Galattica’ collaborerò a stretto contatto col sensei Toriyama! Spero di realizzare una storia appassionante che riesca a a intrigarvi tutti, perciò vi prego di aspettarla con impazienza!”

Come avvenuto per l’anime di Dragon Ball Super, il sensei Toriyama sembra avere un ruolo molto attivo nella realizzazione del nuovo arco narrativo, e sebbene non sappiamo ancora quanto il mangaka sarà effettivamente coinvolto nella sua stesura, i fan del brand saranno certamente sollevati sapendo che questi ne supervisionerà personalmente lo sviluppo.



Considerando inoltre che l’anime e il manga di Dragon Ball Super differiscono sotto molti aspetti, sarà interessante poter leggere un arco narrativo che, almeno per il momento, non ha alcuna base narrativa su cui poggiarsi, non trovate anche voi?