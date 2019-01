Dragon Ball Super: il nuovo arco narrativo si ricollega a Freezer

La nuova storia presentata in Dragon Ball Super, ambientata dopo la conclusione degli eventi visti nell'ultimo lungometraggio della serie Dragon Ball Super: Broly ci mette a confronto con un antagonista e dei poteri mai visti finora nell'universo di Dragon Ball.

Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super abbiamo potuto fare la conoscenza approfondita della pattuglia galattica e dare un primo sguardo al nuovo antagonista, Moro il Divoratore di Pianeti. Dopo l'introduzione dei nuovi personaggi, Goku e Vegeta sono tornati in un luogo che nella saga non si vedeva da tantissimo tempo: Neo Namek.

I rimandi alla saga di Dragon Ball Z sono tantissimi, dalla presenza dei namecciani al rinnovato obiettivo di mettere le mani sulle portentose sfere del drago, fino alla comparsa di un membro dell'armata di Freezer. Con tutti questi elementi, sembra proprio che la trama ruoti, anche se indirettamente, intorno al famigerato antagonista di Goku.

Il personaggio, dopo anni di assenza, è tornato alla ribalta proprio grazie al film del 2015 Dragon Ball Z: La resurrezione di 'F' e a Dragon Ball Super, oltre che a un suo ruolo di primo piano nel recente film del franchise Dragon Ball Super: Broly. Per ora, però, non sembrano ci siano ulteriori legami con il personaggio in sé, anche se potrebbe fare la sua comparsa più avanti in modo inaspettato.