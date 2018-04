Dragon Ball Super: un nuovo artwork di Goku Ultra Istinto dal merchandising della serie

La serie televisiva diè conclusa, ormai, da quasi due settimane, ma i fan continuano ad avere "fame" di notizie, immagini e quant'altro provenienti dal franchise. La Toei Animation non ci fa mancare nulla di tutto ciò, poiché sono state pubblicate nuove immagini che ritraggono anche Goku Ultra Istinto.

In sostanza, la Toei Animation ha diffuso su Twitter l'annuncio riguardante nuove carte da collezione per il franchise di Dragon Ball: in questa nuova linea c'è spazio tanto per la serie classica di Dragon Ball Z quanto per uno degli antagonisti più celebri tratti dagli OVA dell'anime, fino anche alle incarnazioni più recenti di Dragon Ball Super.

Ci riferiamo, ovviamente, a Goku Ultra Istinto, ritratto in queste immagini nella modalità in cui il protagonista ha perfezionato il Migatte No Gukui, assumendo capelli e sopracciglia argentati; gli altri due artwork riguardano Broly, il Super Saiyan leggendario antagonista dell'OVA Il Super Saiyan della Leggenda, e infine Vegeth Super Saiyan, tratto direttamente dalla sua comparsa in Dragon Ball Z durante l'arco narrativo di Majin Bu.

Dragon Ball Super ci ha lasciati orfani dell'appuntamento domenicale, sostituito da GeGeGe No Kitaro, ma il franchise tornerà il prossimo 14 dicembre con il 20° film di animazione.