Dragon Ball Super: il nuovo capitolo 48 ribalta la situazione con un colpo di scena

Il nuovo capitolo 48 di Dragon Ball Super è finalmente arrivato oggi, lunedì 20 maggio alle ore 17:00, su MangaPlus, l'applicazione ufficiale di Shueisha in lingua inglese e spagnola. Vi abbiamo recente parlato dei primi spoiler del capitolo 48, che ora, siamo stati finalmente in grado di leggerlo nella sua interezza!.

Innanzitutto partiamo dal titolo, Moro's Wish, ovvero Il desiderio di Moro, che può già darci alcuni spunti sul contenuto del nuovo capitilo. La prima parte si è aperta con un violento scontro tra Majin Bu e il malvagio Moro, che ha visto il primo essere in netto vantaggio. Infatti, la magia di Moro sembra non avere effetto su Bu, la cui forza sembra essersi risvegliata alla vista della stregone.

Ed è proprio quando sembra che la vittoria sia nelle mani di Majin Bu che abbiamo il primo colpo di scena. Il cielo diventa improvvisamente scuro e vediamo Pulunga, il drago magico evocato dalle Sfere del Drago del pianeta Namecc apparire nel cielo. Scopriamo poco dopo essere stato evocato da Cranberry, un sottoposto di Moro, che utilizza il primo desiderio, dei tre disponibili, per guarire le sue ferite, dopo di che, sotto ordini di Moro che gli comunica telepaticamente, esaudisce il secondo desiderio che fa si che lo stregoni riacquisti i suoi pieni poteri magici.

A quel punto Moro si libero da Majin Bu e vola dal suo sottoposto e lo uccide alle spalle mentre quest'ultimo stava esprimendo un desiderio per scappare. A quel punto Goku e Vegeta lo raggiungono ma Moro ha già ucciso tre namecciani ed espresso il terzo desiderio, dopo di che, scappa.Vengono poi raggiunti da Bu e dai membri della Pattuglia Galattica. Majin Bu riesce a curare il piccolo Esca, che si era occupato di tradurre, mentre la terra inizia a tremare sotto i piedi dei personaggi.

Bu cura così Guku e Vegeta e si trasforma nel Kaiohshin, Great Lord of Lords. Infine, Goku insieme agli altri due si teletrasporta in un luogo non definito. Sembra che gli spoiler di qualche giorno fa ci abbiamo preso in pieno, mentre l'autore del manga di Dragon Ball Super ci mostra gli inconvenienti del mestiere.