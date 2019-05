Dragon Ball Super: nel nuovo capitolo, Moro si macchia di un nuovo crimine

Grazie all'intervento di Majin Bu e della Pattuglia Galattica nello scorso capitolo di Dragon Ball Super, Moro si è trovato in enorme difficoltà. Nonostante la sua potenza e la sua magia, infatti, lo stregone non è riuscito a sconfiggere il mostro rosa che aveva dato grattacapi ai protagonisti alla fine di Dragon Ball Z.

Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, il 48, pubblicato due giorni fa su MangaPlus, ci ha mostrato il prosieguo della battaglia contro Moro, ma anche un nuovo colpo di scena. Infatti, mentre lo stregone affrontava i suoi avversari, il compagno che l'ha liberato dalla prigione e che l'ha condotto fino a Namec, Cranberry, è riuscito a recuperare tutte le sfere del drago.

L'ex membro dell'armata di Freezer è riuscito a evocare il drago Polunga, iniziando ad esprimere i desideri. Dopo aver espresso il primo, in cui chiedeva di tornare in perfetta forma fisica, Cranberry sta per esprimere un desiderio che lo avrebbe trasportato su un altro pianeta. Invece, dopo essere stato raggiunto telepaticamente da Moro, il soldato chiede al drago di far riprendere Moro e donargli tutta la forza perduta nel corso degli anni.

Ciò causa l'immediata ripresa dello stregone che riesce a liberarsi dal giogo di Majin Bu e degli altri ma, inaspettatamente, decide di dirigersi nel luogo di evocazione del drago Polunga. Mentre Cranberry sta per esprimere il terzo desiderio, Moro interviene e uccide il soldato senza nessun tipo di esitazione. Quando i protagonisti giungono sul luogo, trovano Moro e le sfere già sparite.

Riusciranno Goku, Vegeta e Majin Bu a raggiungere lo stregone e a mettere fine alla sua ribellione una volta e per tutte?