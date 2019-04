Dragon Ball Super: il nuovo capitolo ci mostra un momento dedicato a Vegeta

Il capitolo 47 di Dragon Ball Super continua a mostrarci l'ambientazione di Neo Namec e l'eterna lotta tra i protagonisti e chi vuole mettere le mani sulle Sfere del Drago per scopi malefici. Stavolta il rivale è Moro, che ha già messo alle strette Goku e Vegeta negli scorsi episodi della storia.

Tuttavia, il capitolo 47 della serie Dragon Ball Super ci mostra un momento che era già stato preannunciato dal manga di Toyotaro. Come ricorderete, Vegeta in passato ha già avuto a che fare con i namecciani durante la saga di Freezer. Per evitare che il nemico prendesse le Sfere del Drago, lo stesso Saiyan si era lanciato contro un villaggio per rubarne la sfera con la forza. Vegeta quindi sterminò numerosi namecciani senza farsi scrupoli.

A causa di Moro, i fantasmi del passato di Vegeta sono riaffiorati e il saiyan è dubbioso su cosa provino i namecciani verso di lui. Infatti, dopo essere stato curato, chiede al popolo verde se provano rancore nei suoi confronti. Il vecchio namecciano risponde che, nonostante non dimentichino ciò che gli è stato fatto, il suo popolo non crede nella vendetta. La risposta rinvigorisce Vegeta e gli consente di fare un ulteriore passo verso il pentimento. Stavolta il principe dei saiyan tenterà di fare ammenda sconfiggendo Moro una volta per tutte e salvando tutti i namecciani da un ulteriore disastro.