Dragon Ball Super: ecco il nuovo equipaggiamento per i combattimenti spaziali

La saga di Dragon Ball Super continua a fornire a Goku e Vegeta nuovi strumenti per affrontare le sempre più forti minacce per la pace dell'universo. Questa volta i due sayan potranno iniziare la loro sfida con Moro il Mangia Pianeti grazie all'equipaggiamento del Pattugliatore Galattico Merus.

Le avventure di Kakaroth, aka Goku non finiscono mai, come potete leggere in questa notizia riguardo le repliche delle puntate di Dragon Ball Super, e questa volta la posta in gioco è di proporzioni galattiche.

Per questo i nostri eroi avranno bisogno dell'aiuto fornito da Merus, membro della Pattuglia Galattica, e dalla sua uniforme dotata di un respiratore e stivali jet per poter combattere nello spazio. Come sappiamo questo è sempre stato un limite per i sayan, i quali a differenza di personaggi come Frieza hanno bisogno di ossigeno per poter respirare.

Questa rivelazione apre molte possibilità per le prossime sfide di Dragon Ball Super, possiamo solo immaginare quali sarebbero gli effetti se Goku o Vegeta entrassero in possesso di un equipaggiamento con tali poteri.

Continuano quindi le avventure dei sayan creati dalla penna di Akira Toriyama, entrati nei cuori di milioni di appassionati di tutto il mondo, come potete vedere nei continui cosplay dedicati ai personaggi di Dragon Ball Super.