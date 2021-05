Dragon Ball Super: il nuovo film adatterà la Saga di Molo?

Finalmente ci siamo, dopo mesi di speculazioni sembra proprio che l'anime di Dragon Ball Super tornerà a breve, seppur con un progetto cinematografico, lo stesso in realtà già annunciato dal n°1 della DB Room ormai due anni fa.

Attraverso una serie di indiscrezioni sembrerebbe essere stato confermato il nuovo film di Dragon Ball Super che, stando a quanto emerso in rete, dovrebbe uscire intorno al 2022. Il prossimo 9 maggio, infatti, in occasione del Goku Day, il cast aveva promesso un messaggio speciale in occasione della live streaming dedicata per Super Dragon Ball Heroes.

Presumibilmente, dunque, al termine del prossimo episodio dello spin-off di DB, lo staff avrebbe infatti svelato i piani in merito al futuro del franchise. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: basterà un film per adattare l'intera Saga di Molo? Nel manga l'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica è il più lungo finora, tuttavia con una serie di accorgimenti TOEI Animation dovrebbe comunque riuscire ad adattare la storia, magari rinunciando a qualche scena.

Dopotutto, non è da escludere che il lungometraggio possa fare da apri-pista della nuova stagione dell'anime e che quest'ultimo, una volta annunciato, possa poi riadattare gli eventi della pellicola come successo come "Battle of Gods" e "La Resurrezione di F". Secondo voi, invece, sarà una storia originale o l'anime andrà a coprire una parte degli eventi del manga? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.