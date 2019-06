Dragon Ball Super: e se il nuovo film approfondisse gli altri universi?

La prima pagina del manga di Dragon Ball, disegnata da Akira Toriyama più di 30 anni fa, ha lanciato Goku in quello che noi ora conosciamo come Universo 7. La questione universi è stata da poco introdotta nel nuovo anime Dragon Ball Super ed è stato un elemento preponderante specie nell'arco del Torneo del Potere indetto da Zeno.

Con l'arrivo del nuovo lungometraggio che farà da sequel all'eccezionale Dragon Ball Super: Broly, l'universo dragonballiano potrebbe iniziare a focalizzarsi non più sull'Universo 7, nucleo centrale di tutte le avventure presentate nei manga e negli anime, ma su qualche altro universo.

Questo consentirebbe un maggiore approfondimento non solo al concetto di Multiverso presente in Dragon Ball Super, ma darebbe anche una maggiore introspezione dei personaggi che interagirebbero inevitabilmente con tecniche e forme di vita sconosciute fino ad ora. Un esempio è dato dal tipo di collegamenti e ossessioni che ha ogni universo, come l'universo 2 con l'amore, l'universo 3 e la tecnologia e altro.

L'universo 6, ovvero il gemello dell'universo dei protagonisti, potrebbe servire per approfondire l'onore saiyan e come sono andate le cose per la razza di scimmioni in questo mondo alternativo. Infine, c'è anche l'universo 11 di Jiren da approfondire. Il nemico ha dato molto filo da torcere durante il Torneo del Potere sia a Goku che a Vegeta, che hanno dovuto sfruttare un attacco combinato per trascinare l'avversario fuori dal ring. Un rematch che possa far rivedere anche l'Ultra Istinto sarebbe sicuramente ben voluto dai fan.

E secondo voi, quale sarebbe l'ambientazione perfetta per il nuovo film di Dragon Ball Super?