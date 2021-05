Dragon Ball Super, il nuovo film è finalmente ufficiale! Il messaggio di Akira Toriyama

Sembra ormai certo l'annuncio di un nuovo film dedicato a Dragon Ball Super: nelle scorse ore il famoso mangaka Akira Toriyama ha condiviso un messaggio in cui rivela qualche dettaglio in più sulla prossima opera incentrata sulle avventure di Goku e gli altri Saiyan.

I numerosi fan di Dragon Ball aspettavano con ansia nuove notizie legate alla serie animata di Super, secondo le prime informazioni disponibili però Toei Animation ha deciso di produrre un film inedito dedicato all'opera, che sarà annunciato ufficialmente domani domenica 9 maggio. L'account Twitter ha quindi condiviso un messaggio di Akira Toriyama, che potete trovare in calce alla notizia, in cui il creatore di Dragon Ball discute del lungometraggio. Ecco cosa ha dichiarato il famoso mangaka: "Un nuovo film dopo Dragon Ball Super Broly è attualmente in lavorazione. Come per il precedente, anche questa volta sono impegnato con i dialoghi e la storia di questo fantastico lungometraggio. Non posso dire ancora nulla riguardo la trama, ma preparatevi ad assistere a degli scontri entusiasmanti, in cui vedremo anche un personaggio inaspettato. Per rendere ancora più emozionante l'esperienza per il pubblico, la parte visiva sarà completamente originale, spero che questo film sarà atteso da tutti i fan".

Cosa ne pensate delle parole di Akira Toriyama? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi ricordiamo che domani 9 maggio discuteremo delle novità di Dragon Ball Super durante una live su Twitch.