Dragon Ball Super: il nuovo film potrebbe vedere il ritorno di Uub?

Una delle notizie più importanti degli ultimi giorni legata al franchise di Dragon Ball Super è sicuramente l' arrivo di un nuovo film che pare essere già in lavorazione. Dopo l'incredibile successo di Dragon Ball Super: Broly, non ci sembra neanche strano e i fan hanno già iniziato ad azzardare le prime teorie riguardo la nuova pellicola.

L'importante conferma è arrivata da Akio Iyoku, direttore della Dragon Ball Unit presso Shueisha, che ha dichiarato in un'intervista bonus arrivata l'edizione Blu-Ray di Dragon Ball Super: Broly, che il nuovo film dovrebbe essere già in sviluppo.

Considerando che il lungometraggio si è trattato del più grande successo commerciale del franchise, con incassi superiori a 125 milioni di dollari, è infatti che possibile che vedremo il nuovo film arrivare prima del previsto. Tuttavia non si ha nessuna notizia riguardo al contenuto del film e i fan si sono posti le prime domande riguardo alla direzione che potrebbe prendere.

Una prima opzione potrebbe essere quella di adattare il recente arco narrativo del manga di Dragon Ball Super, ma siccome non si è ancora concluso potrebbe essere ancora troppo presto. La seconda opzione potrebbe essere invece quella adottata anche in Broly, ovvero quella di ripescare alcuni personaggi dal passato della serie, come il tanto desiderato Uub.

Il personaggio ha fatto la sua prima comparsa durante gli ultimi capitolo della serie di Dragon Ball Z intitolati Peaceful World Saga, incentrati su Goku che trova la reincarnazione di Kid Buu, ovvero Uub, al torneo mondiale di arti marziali. Dopo un breve combattimento, i due se ne vanno insieme con l'intenzione di allenarsi.

Tuttavia, il personaggio non ha mai avuto un vero e proprio approfondimento e il nuovo film potrebbe trattarsi del momento migliore per ripescare il personaggio e dargli il giusto approfondimento. Non possiamo fare altro che sperare che Toei Animation prenda le giuste scelte, mentre vi consigliamo la lettura del nostro approfondimento su teorie e previsione sul prossimo film di Dragon Ball Super.