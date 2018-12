Dragon Ball Super ha un nuovo logo, debutterà nella prossima serie?

In queste ore Shonen Jump ha lanciato il suo nuovo servizio online in collaborazione con VIZ Media. Tra i prodotti in catalogo figura, ovviamente, Dragon Ball Super, che a quanto pare sfoggia un logo nuovo di zecca rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento.

Il nuovo logo è stato segnalato su Twitter da alcuni insider accreditati nel mondo dell'animazione nipponica e sempre sul pezzo per quanto riguarda l'universo di Dragon Ball. A quanto pare, il marchio inedito della serie Super è adesso interamente bianco, scritto in caratteri più stilizzati e sviluppato maggiormente in orizzontale.

Il kanji tipico del vecchio logo di Dragon Ball Super è rimasto lo stesso ma, com'è possibile vedere dalla foto in calce, è semplicemente cambiato lo stile e il colore. Che questa sia la nuova veste con cui, d'ora in poi, la serie di Akira Toriyama si farà conoscere in tutto il mondo? Il marchio potrebbe debuttare ufficialmente nella nuova e ipotetica serie animata che, a quanto pare, potrebbe vedere la luce nel corso dell'anno prossimo.

Il franchise, d'altronde, sembra essere giunto al giro di boa con Dragon Ball Super: Broly e non bisogna dimenticare che si avvicina il Jump Festa, presso il quale la Toei Animation e Shueisha hanno in programma un panel che potrebbe riservare molte sorprese.