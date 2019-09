Dragon Ball Super: nel nuovo numero ritroveremo un volto già visto in Z

Dopo la notizia riguardo l'Ultra Istinto di Dragon Ball Super, scopriamo che nel prossimo numero dell'opera scritta da Toyotaro potremo rivedere un personaggio che, nonostante la breve presenza, ha avuto un enorme influenza nel manga di Akira Toriyama.

Come ricorderete Vegeta ha deciso di allenarsi sul pianeta Yardrat. Tra gli abitanti del mondo alieno fa anche la conoscenza con l'Anziano Pybara. Se il nome non vi dice subito qualcosa non è colpa vostra, nonostante l'impatto enorme che ha avuto nelle vicende di Dragon Ball Z Pybara è sempre stato avvolto nel mistero: è lui infatti che ha insegnato a Goku la Tecnica del Teletrasporto.

Le volte in cui il protagonista della serie si è salvato grazie ad un immediato teletrasporto sono state innumerevoli, in particolare nelle saghe di Cell e di Majin Buu. Il principe dei Saiyan quindi è pronto ad imparare tutto quello che Pybara può insegnarli, tra cui anche l'uso del "Spirit Control". Inoltre gli rivela che gli abitanti di Yardrat sono in grado di modificare il loro corpo e di creare delle copie di sé stessi per aiutarli in battaglia. Difficilmente vedremo dei cloni di Vegeta, ma il marito di Bulma può imparare molto da questi discorsi.

Siamo molto curiosi di vedere la nuova battaglia contro Moro, mentre aspettiamo vi lasciamo con questo articolo sul volume 8 di Dragon Ball Super.