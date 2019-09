Dragon Ball Super: il nuovo potere è simile al Nen di Hunter X Hunter?

Il manga di Dragon Ball Super sta esplorando nuovi metodi per combattere il potente Moro, e con l'arrivo di Vegeta su Yardrat il Saiyan ha scoperto un potere particolare che gli permetterebbe di accrescere il suo già ampio parco di abilità. Gli abidanti di Yardrat ne hanno svelato i segreti, e pare essere molto simile al Nen di Hunter X Hunter.

La nuova tecnica introdotta nel capitolo 52 è chiamata "Controllo dello Spirito", e permette a chiunque ne faccia uso non solo di utilizzare il teletrasporto, ma anche di moltiplicarsi e di ingigantire il proprio corpo. Ciò è possibile quando il proprio spirito viene modellato, diviso e amplificato, e per riuscirci il guerriero ne deve avere grande padronanza.

Anche in Hunter X Hunter abbiamo un sistema simile, dal momento che il Nen permette ad una persona di controllare e manipolare la propria aura. Il Nen si divide in sei tipi diversi: Irrobustimento, Emissione, Trasformazione, Materializzazione, Manipolazione, Specializzazione. Perfezionando una di queste abilità l'individuo assume determinate caratteristiche che lo differenziano dagli altri, dando vita a degli scontri sempre imprevedibili e variegati.

Il Controllo dello Spirito può essere effettivamente una valida opzione per dare quel tocco di unicità in più ai guerrieri di Dragon Ball, facendogli sviluppare attraverso questo potere dei tratti e delle abilità uniche, che speriamo non si limitino solamente a quelle elencate dal vecchio saggio di Yardrat, che non si discosterebbero più di tanto dall'uso del Ki.

Il capitolo 52 ci ha mostrato anche l'allenamento di Goku con Merus. Quest'ultimo sembra saperla lunga sull'Ultra Istinto, e il nostro Saiyan sta facendo di tutto per sbloccare nuovamente questa forma. In questo articolo trovate un'interessante teoria su Merus.