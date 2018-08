Dragon Ball Super: il nuovo sketch di Toyotaro ci mostra il terrificante 'Majin Ozotto'

Sono ormai diversi mesi che il noto mangaka Toyotaro dedica alcuni suoi sketch ai personaggi non apparsi nell’anime (e nel manga omonimo) di Dragon Ball Super. A quanto pare, questa volta l’illustratore ha disegnato addirittura un personaggio comparso esclusivamente in un vecchio videogioco del brand: il demone noto come Ozotto.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch ritrae infatti una creatura a dir poco spaventosa, dotata di corna, artigli e ben tre occhi. Dal momento che il cosiddetto ‘Demone Ozotto’ (o Majin Ozotto, se preferite) è comparso unicamente nel videogioco arcade intitolato Dragon Ball Z: V.R.V.S. e rilasciato nel lontano 1994, è probabile che non abbiate mai visto prima il suddetto personaggio. Ciononostante, Ozotto è stato creato personalmente da Akira Toriyama, che nel suo concept originale l’aveva dotato di ben quattro braccia.



Come di consueto, Toyotaro ha allegato anche un messaggio al proprio bozzetto, il quale reca la seguente dicitura: “È il Demone Ozotto. A quanto pare il sensei Toriyama lo progettò per un evento, ma ne so davvero poco sul suo conto. È un personaggio dall’aspetto accattivante, quindi non vedo l’ora di scoprire cosa farà in futuro”.



Dal momento che Ozotto, dopo il proprio debutto iniziale, non è mai stato riproposto in alcuna trasposizione ludica o animata di Dragon Ball, non è chiaro cosa abbia voluto dire Toyotaro con l’ultima frase del proprio messaggio. È mai possibile, secondo voi, che l’illustratore ufficiale del manga di Dragon Ball Super voglia assegnare una piccola parte (o magari un cameo) al mostruoso Ozotto?

Come i fan ricorderanno, nei mesi passati Toyotaro ha designato anche Lunch, l'Androide N.8, Re Chappa & Ub, Tamburello, l’Uomo Lupo, Tapion, Janenba e la versione originale di Broly, il Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo. A chi toccherà il prossimo mese? Sono aperte le scommesse!