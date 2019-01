Dragon Ball Super, online le prime immagini del capitolo 44!

L'inizio del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, ambientato immediatamente dopo il Torneo del Potere, ha introdotto un nuovo super villain. Grazie al capitolo 43 però abbiamo avuto modo di conoscere più da vicino Moro, il divoratore di pianeti. Ma esattamente cosa ci aspetterà nel prossimo capitolo?

Mentre aspettiamo impazienti di gustare a pieno capitolo 44 di Dragon Ball Super, possiamo dare già uno sguardo a qualche anteprima. Nelle ultime ore sono apparse sul web, in particolare su una pagina Facebook, alcune immagini spoiler del nuovo numero.

Grazie al racconto fornito nel capitolo precedente da Merusu, il guerriero della Pattuglia Galattica, ora abbiamo più elementi per inquadrare il nuovo galeotto. Quello che le tavole in bianco e nero e di buona qualità ci mostrano è un probabile incontro di Goku e Vegeta con il cattivo di questo nuovo arco narrativo, intitolato "Il Prigioniero della Pattuglia Galattica". A quanto sembra la minaccia di Moro si farà sempre più reale e incombente e il conflitto sarà inevitabile man mano che la storia avanzerà.

Per quanto le immagini anticipino molto di quello che accadrà nel nuovo capitolo, non abbiamo ancora il quadro completo delle vicende che coinvolgerà questo trio nelle nuove pagine del manga di Toyotaro. Secondo voi cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo super cattivo? Non ci resta che attendere il rilascio di Dragon Ball Super 44 sulle pagine della rivista di V-Jump per scoprire ulteriori dettagli.