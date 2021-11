Dragon Ball Super: l'Oozaru all'attacco in un set LEGO fanmade

Prima che imparasse a trasformarsi nel mitico Super Saiyan, o che scoprisse le sue vere origini, Goku possedeva già una trasformazione. Al calare delle tenebre, guardando la luna piena, diventava un gigantesco scimmione carico di rabbia. Ecco la forma Oozaru in un geniale set LEGO fanmade di Dragon Ball.

L'esercito Saiyan era temuto in tutto l'universo principalmente per la coda, parte del corpo che consentiva loro, attraverso il potere della luna piena, di trasformarsi in grandi scimmioni. Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super abbiamo infatti visto come, sfruttando questa forma, i Saiyan riuscissero a conquistare un intero pianeta in pochissimi minuti e senza grandi sforzi.

La forma Oozaru è stata grande protagonista di tutte le varie iterazioni del franchise, dalla serie originale, fino a Z e GT. In Dragon Ball, diventando inconsapevolmente uno scimmione, il piccolo Goku uccise suo nonno Gohan. In Dragon Ball Z, l'Oozaru tornò alla ribalta con Vegeta, che sfruttò questo potere per combattere i Guerrieri Z. Infine, nella serie GT è la chiave per la trasformazione in Super Saiyan 4.

Entrata nel cuore degli appassionati, la forma Oozaru è stata ricreata in un set LEGO fanmade. Utilizzando gli iconici mattoncini colorati danesi, l'utente Reddit @Groobar ha realizzato una fedelissima figure di uno degli scimmioni di Dragon Ball. Secondo voi, la sua creazione, che potete ammirare nella clip in calce all'articolo, potrebbe divenire ufficiale grazie alla piattaforma web LEGO Ideas?

