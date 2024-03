Dragon Ball Super, Orange Piccolo ha reso finalmente canonico Slug?

Anche se abbiamo già discusso del perché quasi tutti i film di Dragon Ball Z non siano canonici, la forma Orange sbloccata da Piccolo potrebbe aver aiutato ad inserire nel canone della serie un antagonista spesso dimenticato di un OAV di Z, Slug.

Questo personaggio è apparso per la prima volta nel film del 1991 intitolato Dragon Ball Z - La sfida dei guerrieri invincibili e poi è stato incluso nello spin-off Super Dragon Ball Heroes e in videogiochi come Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3.

Secondo la storia originale della pellicola, Slug prende il suo nome dal pianeta in cui è stato spedito da bambino, prima della distruzione di Namek.

A proposito di Namek, i suoi abitanti sono tendenzialmente pacifici, ma esistono delle eccezioni. Alcuni di loro, infatti, possono sviluppare una rara mutazione che li rende più affini ad atteggiamenti malvagi e spietati. Tra l'altro, questa tipologia di namekiano è molto più forte della media del suo popolo e Slug ne è un esempio.

Slug era un potentissimo conquistatore di pianeti da molto tempo e, nel presente dell'OAV, è già piuttosto vecchio. Grazie alle sue incredibili abilità telepatiche, scopre che può tornare giovane se recupera le Sfere del Drago della Terra e decide di attaccare il pianeta.

Durante lo scontro con Goku, questo villain costringe il protagonista ad utilizzare il Falso Super Saiyan, una trasformazione che anticipa la forma completa che avremmo poi visto in azione contro Freezer in una delle saghe migliori di Dragon Ball.

Sorpreso dalle abilità di Goku, Slug usa la gigantificazione, di cui avevamo avuto un assaggio nella finale del 23° Torneo Tenkaichi, tra Goku e Piccolo. Questa tecnica peculiare non si è più vista in Dragon Ball fino all'arco di Super Hero ed è stato proprio Piccolo, ottenuta la forma Orange, a ritenerla la soluzione migliore per tenere a bada Cell Max.

D'altronde, anche caratterialmente, Piccolo è sempre stato molto simile a Slug. L'influenza di Gohan e Goku, però, è stata decisiva per modificare le oscure aspirazioni di Piccolo che ha smesso di rappresentare una minaccia per la Terra.

Che la gigantificazione di Piccolo Orange sia stata una conferma della canonizzazione di Slug?

Agenzia tradimenti. I manga di Roby (Vol. 1) è uno dei più venduti oggi su