Dragon Ball Super: Orange Piccolo vs Cell Max, rilasciata l'anteprima del capitolo 99

Il manga di Dragon Ball Super ha raggiunto il culmine dell'arco narrativo Super Hero adattando gli eventi mostrati nell'ultimo film del franchise, infatti, il prossimo capitolo della serie promette di essere ricco di colpi di scena già dall'anteprima rilasciata negli ultimi giorni.

Nel capitolo precedente di Dragon Ball Super, Orange Piccolo ha raggiunto un nuovo livello di potenza per affrontare il famigerato Cell Max. Tuttavia, la lotta è ancora in corso, e non è chiaro quale sarà l'esito.

Il primo sguardo al capitolo 99, che sarà pubblicato il 20 novembre, mostra che il combattimento è all'apice della tensione. Orange Piccolo e Cell Max si affrontano in un duello epico, e i due contendenti sembrano essere alla pari.

È possibile che il manga di Dragon Ball Super apporti alcune modifiche rispetto al combattimento finale del film. Tuttavia, è anche possibile che si tratti di un adattamento diretto. Qualunque sia la scelta di Akira Toriyama, il prossimo capitolo del manga di Dragon Ball Super sarà un evento imperdibile per i fan della serie.

Con l'uscita del prossimo anime di Dragon Ball, che sarà una serie originale intitolata Dragon Ball Daima, il manga di Dragon Ball Super ha un percorso chiaro per il suo futuro. Il manga può ora concentrarsi su nuove storie originali, che daranno ai fan la possibilità di vedere nuove avventure dei loro personaggi preferiti.

Quale sarà il prossimo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super? È ancora presto per dirlo, ma noi saremo qui per raccontarvelo.