Dragon Ball Super: ecco gli orari in cui seguire l'anime nel weekend

L'anime di Dragon Ball Super è tornato dopo una lunga pausa su Italia 1 per concludere l'arco narrativo del Torneo del Potere. Gli episodi saranno trasmessi solamente nei weekend, quindi analizziamo le fasce orarie in cui andranno in onda, al fine di non perderci i prossimi sviluppi della saga.

Partiamo da sabato. Questa mattina sono andati in onda gli episodi 120 e 121 rispettivamente dalle 9:42 alle 10:07, e dalle 10:07 fino alle 10:33. Nella giornata di domani le puntate saranno trasmesse sempre nella fascia mattutina, con leggere variazioni: dalle 9:08 alle 9:34 per l'episodio 122, e dalle 9:34 alle 10 in punto per il 123.

Le puntate di oggi hanno evidenziato la caparbietà di Gohan, che si spinge in prima linea contro il Terzo Universo, con gli avversari che si sono uniti in un unico nemico. Il giovane Saiyan sta pian piano riprendendo fiducia nelle sue capacità, dopo un inizio un po' timido nelle prime battute del Torneo. L'episodio 121 ci mostra l'universo 7 contro il potente Anilaza, con i guerrieri dell'universo 7 che hanno dovuto fare fronte comune per sconfiggere la gigantesca fusione, grazie anche ad una splendida prestazione di C17, sempre più sugli scudi ultimamente.

Il Torneo del Potere ha ormai raggiunto il suo climax, e rimangono pochi episodi prima di arrivare allo scontro decisivo. Rimarranno solo i più forti, e un rematch tra Goku contro Jiren sembra quindi alle porte.

Del seguito di Dragon Ball Super non si sa ancora nulla, in questo articolo cerchiamo di fare un po' di chiarezza.